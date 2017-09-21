В Пензе стартовал международный форум, посвященный президентской программе Общество

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Международный форум «Президентская программа: люди — проекты — бизнес — успех» стартовал на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 21 сентября.

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Выпускников, преподавателей, представителей органов власти и партнеров поприветствовала директор ресурсного центра президентской программы подготовки управленческих кадров Татьяна Уланова, которая пояснила, что мероприятие приурочено к 20-летию реализации проекта.

Затем к собравшимся обратился председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, который отметил, что участие в ней является символом успеха.

«За 20 лет реализации программы в Пензенской области ее окончили 1 тыс. 186 руководителей различных отраслей экономики области. Мне приятно отметить, что выпускники президентской программы возглавляют ведущие предприятия Пензенской области и успешно развивающиеся предприятия малого и среднего бизнеса. Они с максимальной эффективностью используют полученные знания и опыт зарубежных стажировок для развития предприятий и внедрения современных проектов», — пояснил он.

По мнению Николая Симонова, это дает импульс к внедрению новых идей, что способствует улучшению инвестиционной привлекательности региона и улучшению качества жизни жителей.

Заместитель председателя правительства региона, выпускник программы 2004 года Андрей Лузгин отметил, что по макроэкономическим показателям Пензенская область в последние три года показывает рост — ВВП вырос почти на 9%, индекс промпроизводства — на 18%, сельское хозяйство более чем на 20%.

«Первое и самое важное для правительства Пензенской области — это создание привлекательного делового климата, привлекательного инвестиционного климата, снятие тех барьеров, которые есть для нового и существующего бизнеса», — отметил он.

Андрей Лузгин уточнил, что до конца года планируется внести в закон о государственно-частном партнерстве и инвестициях отдельную категорию предприятий — те, которые проводят модернизацию, наращивают выпуск и создают новые рабочие места, чтобы они попадали под действие льгот.

«Следующий блок работы связан с созданием на территории Пензенской области двух территорий опережающего развития — в Сердобске и городе Заречном. Мы рассчитываем, что в Сердобске работы будут закончены до конца этого года, по Заречному статус территории опережающего развития мы ожидаем в первом квартале 2018 года», — добавил зампред правительства.

По его мнению, у Пензенской области есть перспективы по развитию экспорта и по кадровому обеспечению промышленного роста.

Директор федерального ресурсного центра Алексей Бункин пояснил, что зарубежная стажировка меняет сознание студентов.

«Это возможность получения не только новых знаний, но и новых связей», — уточнил он.

Алексей Бункин отметил, что основными вызовами, на которые должна отвечать программа, являются цифровая экономика, повышение производительности труда, совершенствование системы госуправления, содействие малому и среднему бизнесу и развитие зарубежных стажировок.

В свою очередь руководитель проектов германского общества GIZ Изольда Хайнц, выступая на русском языке, отметила, что рада принимать участие в двухдневном форуме.

«Теми результатами, которые вы достигли за эти годы, вы можете гордиться», — уточнила она.

Затем директор по торгово-экономическим связям АНО «Японский центр» Хамано Митихиро отметил, что впервые находится в Пензе и не жалеет, что приехал, а также надеется на результативное общение в рамках конференции.

«Я благодарю всех, кто приложил усилия для осуществления, реализации этого проекта. Мы как японцы останемся доброжелательными соседями вашей страны. Это, я думаю, не последняя встреча с вами. Будет приезжать к вам в гости, общаться», — уточнил он.

После пленарного заседания состоялся кофе-брейк, а затем работа продолжилась в четырех секциях: «Создание и развитие инновационного бизнеса в регионе», «Передовые практики формирования HR-политики в регионах», «Социально значимые проекты в бизнесе», «Брендинг территорий и инвестиционная привлекательность региона».