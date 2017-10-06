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В Пензе неподалеку от вокзала демонтирован павильон «Точка аппетита»

08:50 | 06.10.2017 | Общество

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Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Нестационарный торговый объект сети «Точка аппетита», располагавшийся неподалеку от остановочного павильона на Привокзальной площади Пензы, демонтирован силами собственника.

В Пензе неподалеку от вокзала демонтирован павильон «Точка аппетита»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Здесь без правовых оснований для размещения осуществлялась торговая деятельность более двух лет. Кроме того, в ходе проведения рейдовых мероприятий администрацией города был установлен факт продажи в данном павильоне алкогольной продукции с нарушением действующего законодательства», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.

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В администрации Пензы пояснили, что по факту самовольного занятия земельного участка было подано исковое заявление, положительное решение по которому принято Арбитражным судом региона еще в октябре 2016 года.

«1 марта 2017 года было возбуждено исполнительное производство», — уточнили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что по итогам неоднократных встреч с собственником по вопросу демонтажа самовольно установленного торгового объекта удалось добиться освобождения земельного участка.
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