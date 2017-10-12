В Пензе встретились два поколения делегатов всемирного фестиваля молодежи Общество

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин рассказал о своем участии в XII всемирном фестивале молодежи и студентов, который в 1985 году проходил в Москве, жителям региона, которым в ближайшие дни предстоит поездка в Сочи на аналогичное мероприятие.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас делегация была тогда небольшая — девять человек. […] Все с гордостью, когда мы приехали на фестиваль, рассказывали об успехах в труде. Все наши делегаты прошли серьезный конкурсный отбор, в основу которого были положены именно успехи в труде, в учебе и активное участие в общественной жизни», — сказал он делегатам, которые примут участие в XIХ всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Затем Валерий Лидин упомянул каждого из пензенских участников того фестиваля, проиллюстрировав рассказ фотографиями того времени.

По его словам, во время встречи с делегацией Чехословакии он рассказал сверстникам об известных пензенских хоккеистах, вызвав у них удивление большим для российской глубинки числом именитых спортсменов.

«Этот фестиваль стал хорошей основой солидарности молодежи многих стран. Там присутствовала 151 делегация. […] Пенза звучала там гордо, мы достойно представляли наш регион на форуме», — подчеркнул Валерий Лидин.

Он пожелал участникам фестиваля 2017 года представить Пензенскую область не хуже, добавив, что им есть о чем рассказать делегатам из других стран.

«Сегодня другие условия информационные, но, я думаю, самое главное — это настроение прямого, живого общения», — отметил спикер регионального парламента.

Валерий Лидин продемонстрировал молодым людям символику XII всемирного фестиваля молодежи и передал в дар пензенскому краеведческому музею свою форму и знак участника, которые бережно хранил 32 года.