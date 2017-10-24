Под Пензой подвели итоги службы зенитной ракетной бригады за 2017 год Общество

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Мероприятие, посвященное подведению итогов службы за текущий год 297-й зенитной ракетной бригады, которая заступила на боевое дежурство на объекте уничтожению химоружия «Леонидовка» в Пензенской области в конце 2016 года, состоялось во вторник, 24 октября.

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В его рамках были награждены военнослужащие, отличившиеся в ходе тактического учения на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, прошедшего в августе и сентябре, по итогам которого бригада получила оценку «отлично».

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что в ходе учений личный состав зенитно-ракетной бригады показал высокое мастерство в обнаружении, захвате и поражении воздушный целей.

«Этому предшествовала большая кропотливая, трудная, повседневная работа», — отметил глава региона.

Он сообщил, что командир 297-й зенитной ракетной бригады полковник Алексей Николаенков будет поощрен при награждении по итогам года наиболее отличившихся пензенцев.

В свою очередь командир обратил внимание на то, что показать хороший результат легко, а удержать его намного труднее.

«На 2018 год я вам всем желаю здоровья, усилий в ратном труде и всегда стремиться быть лучшими. Я вас поздравляю. Вы у меня молодцы», — сказал он.

В ходе мероприятия медалью за отличие в военной службе был награжден старший лейтенант Александр Рейкин.

В завершение личный состав 297 зенитной ракетной бригады прошел строем.