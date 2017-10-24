13:07:14 Вторник, 24 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Под Пензой подвели итоги службы зенитной ракетной бригады за 2017 год

12:55 | 24.10.2017 | Общество

Печать

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Мероприятие, посвященное подведению итогов службы за текущий год 297-й зенитной ракетной бригады, которая заступила на боевое дежурство на объекте уничтожению химоружия «Леонидовка» в Пензенской области в конце 2016 года, состоялось во вторник, 24 октября.

Под Пензой подвели итоги службы зенитной ракетной бригады за 2017 год

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В его рамках были награждены военнослужащие, отличившиеся в ходе тактического учения на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, прошедшего в августе и сентябре, по итогам которого бригада получила оценку «отлично».

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что в ходе учений личный состав зенитно-ракетной бригады показал высокое мастерство в обнаружении, захвате и поражении воздушный целей.

«Этому предшествовала большая кропотливая, трудная, повседневная работа», — отметил глава региона.

Он сообщил, что командир 297-й зенитной ракетной бригады полковник Алексей Николаенков будет поощрен при награждении по итогам года наиболее отличившихся пензенцев.

В свою очередь командир обратил внимание на то, что показать хороший результат легко, а удержать его намного труднее.

«На 2018 год я вам всем желаю здоровья, усилий в ратном труде и всегда стремиться быть лучшими. Я вас поздравляю. Вы у меня молодцы», — сказал он.

В ходе мероприятия медалью за отличие в военной службе был награжден старший лейтенант Александр Рейкин.

В завершение личный состав 297 зенитной ракетной бригады прошел строем.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области прививками от гриппа охвачено чуть более 30% населения В Пензе состоится показ-дефиле одежды для детей
В Железнодорожном суде Пензы отработали порядок действий при попытке побега из-под стражи В Пензе пройдет форум, посвященный экологии
В Спасском районе прокуратура выявила ряд нарушений при организации похорон В Наровчатском районе бизнесмен по решению суда компенсирует недочеты при замене окон
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама