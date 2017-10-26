В Пензу прибыл поезд-музей Общество Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Поезд-музей, который представляет собой передвижной выставочно-лекционный комплекс, прибыл в Пензу в четверг, 26 октября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Состав, состоящий из девяти специальных вагонов, в числе первых посетил вице-мэр Андрей Шевченко. Фоторепортаж

Поезд-музей ОАО «РЖД» Вместе с главой администрации Железнодорожного района города Олегом Денисовым он принял участие в интерактивной экскурсии. Представители власти наряду с другими посетителями осмотрели макеты станций и переездов, интерактивные тренажеры, а также экспозицию, посвященную 80-летию ревизорского аппарата компании «РЖД». На вопросы гостей ответили квалифицированные экскурсоводы. Поезд будет открыт для посетителей в течение всего дня, а также в пятницу, 27 октября, с 10.00 до 19.00. Нашли ошибку в тексте?

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