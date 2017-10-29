В проекте бюджета Пензы для исключения поборов в школах заложат деньги на нужды класса Общество

Пенза, 29 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил заложить в бюджете города средства на нужды класса, чтобы исключить поборы с родителей в школах.

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«Чтобы исключить так называемые «поборы», предлагаю предусмотреть в городском бюджете сумму из расчета по 500 рулей на каждого школьника на учебный год на эти нужды. Это поможет снять остроту проблемы и снизит расходы семей, в которых есть школьники», — отметил он в ходе совещания по формированию проекта бюджета Пензы на 2018 и плановый период 2019–2020 годов в воскресенье, 29 октября.

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Мэр отметил, что родители учеников и директора учебных учреждений неоднократно выражали свою обеспокоенность этой проблемой.

Виктор Кувайцев поручил начальнику финансового управления города Ольге Завьялкиной провести необходимые расчеты и запланировать расходы в проекте бюджета.

Документ будет представлен на рассмотрение депутатов пензенской гордумы 10 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.