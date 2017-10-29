14:33:11 Воскресенье, 29 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

В проекте бюджета Пензы для исключения поборов в школах заложат деньги на нужды класса

09:51 | 29.10.2017 | Общество

Печать

Пенза, 29 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил заложить в бюджете города средства на нужды класса, чтобы исключить поборы с родителей в школах.

В проекте бюджета Пензы для исключения поборов в школах заложат деньги на нужды класса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Чтобы исключить так называемые «поборы», предлагаю предусмотреть в городском бюджете сумму из расчета по 500 рулей на каждого школьника на учебный год на эти нужды. Это поможет снять остроту проблемы и снизит расходы семей, в которых есть школьники», — отметил он в ходе совещания по формированию проекта бюджета Пензы на 2018 и плановый период 2019–2020 годов в воскресенье, 29 октября.

Читайте также

Иван Белозерцев предложил ввести шефство предприятий над школами для исключения поборов

Мэр отметил, что родители учеников и директора учебных учреждений неоднократно выражали свою обеспокоенность этой проблемой.

Виктор Кувайцев поручил начальнику финансового управления города Ольге Завьялкиной провести необходимые расчеты и запланировать расходы в проекте бюджета.

Документ будет представлен на рассмотрение депутатов пензенской гордумы 10 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
В Пензе обсудят значение революции для исторической памяти В Пензе три фуры повреждены огнем
Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с днем основания комсомола В Каменке иномарка сбила пешехода
Мэр Пензы поздравил автомобилистов с профессиональным праздником В Засечном мошенник выманил деньги у сотрудницы магазина под видом обслуживания терминала
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама