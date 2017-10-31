15:35:39 Вторник, 31 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В мэрии разместят стенд с надписью «Пенза — ты и есть моя Россия»

15:00 | 31.10.2017 | Общество

Печать

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Администрация Пензы приобретет декоративное изделие с символикой города.

В мэрии разместят стенд с надписью «Пенза — ты и есть моя Россия»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Поставщик будет определен по результатам электронного аукциона, объявленного на портале госзакупок. Принять участие в нем могут субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Как уточняется в документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 170 тыс. рублей. Источником финансирования является бюджет города.

Изделие должно представлять собой стенд с подсвечиваемыми гербом и надписью «Пенза — ты и есть моя Россия!»

Высота стенда должна составлять около 3,5 метров, ширина — более 2 метров.

Разместить его планируется на центральной лестнице между первым и вторым этажами в здании администрации Пензы.

Аукцион в электронной форме будет проведен 7 ноября.

Доставить изделие необходимо с 20 ноября до 4 декабря.
Актуальное
Читайте также
Пензенцы 26 ноября напишут географический диктант В Пензенской области в психбольницу отправят мужчину, ударившего топором собутыльника
Пензенский губернатор призвал искоренить коррупцию в госзакупках Двое оренбуржцев обвиняются в незаконном сбыте наркотиков в Пензе
Пензенские педагоги примут участие во всероссийском съезде учителей сельских школ В пензенском краеведческом музее начнет работу выставка к 100-летию революции
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама