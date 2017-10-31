В мэрии разместят стенд с надписью «Пенза — ты и есть моя Россия» Общество

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Администрация Пензы приобретет декоративное изделие с символикой города.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Поставщик будет определен по результатам электронного аукциона, объявленного на портале госзакупок. Принять участие в нем могут субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Как уточняется в документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 170 тыс. рублей. Источником финансирования является бюджет города.

Изделие должно представлять собой стенд с подсвечиваемыми гербом и надписью «Пенза — ты и есть моя Россия!»

Высота стенда должна составлять около 3,5 метров, ширина — более 2 метров.

Разместить его планируется на центральной лестнице между первым и вторым этажами в здании администрации Пензы.

Аукцион в электронной форме будет проведен 7 ноября.

Доставить изделие необходимо с 20 ноября до 4 декабря.