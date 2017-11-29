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В Пензе до конца марта будет ограничено движение большегрузов

15:52 | 29.11.2017 | Общество

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Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Движение большегрузных транспортных средств будет ограничено в Пензе в период с 11 декабря по 31 марта.

В Пензе до конца марта будет ограничено движение большегрузов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, запрет на проезд автомобилей длиной более 10 метров будет действовать по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам с 7.00 до 20.00.

При этом ограничения не затронут общественный транспорт, а также автомобили, перевозящие топливо и грузы, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

Движение транспортных средств, используемых при строительстве объектов и перевозке контейнеров с грузом для последующей отправки железнодорожным транспортом, за исключением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, будет осуществляться при наличии пропуска, выданного департаментом ЖКХ Пензы.

Движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств будет доступно при наличии специального разрешения, выданного в соответствии с порядком, установленным приказом №258 Минтранса России.
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