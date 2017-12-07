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В Пензе автобус №70 начал ходить до остановки «Арбековская застава»

11:08 | 07.12.2017 | Общество

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Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Маршрут автобусов большой вместимости №70 «Запрудный — улица Российская» продлен до остановки «Арбековская застава» с четверга, 7 декабря.

В Пензе автобус №70 начал ходить до остановки «Арбековская застава»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба администрации города, схема движения изменена в целях оптимизации маршрутной сети города.

Прежде конечной остановкой автобуса №70 была «По требованию».

Теперь транспорт будет следовать по схеме: «По требованию» (Улица Лядова, 64) — «Арбековская застава» и далее в обратном направлении.

Согласно сведениям, размещенным на сайте мэрии, перевозку пассажиров по маршруту №70 осуществляет ООО «Корпорация Дилижанс».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензе решено уменьшить максимальное количество подвижного состава на ряде муниципальных маршрутов регулярных перевозок — №18, №31, №81, №2т, №8 и №59.
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