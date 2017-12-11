В районах Пензенской области проведут анализ транспортного сообщения Общество

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Оценка транспортного обслуживания населения районов Пензенской области будет проведена в ближайшее время. Соответствующее поручение губернатор Иван Белозерцев дал зампреду регионального правительства Валерию Беспалову и главе областного Минпрома Михаилу Торгашину.

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«Проанализируйте в течение 10 дней состояние в муниципальных образованиях», — потребовал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 11 декабря.

Глава региона призвал не ориентироваться исключительно на информацию, предоставляемую главами администраций муниципальных образований, а лично выезжать в села и общаться с жителями.

Также он указал на необходимость приведения в порядок дорог до сельских населенных пунктов.

По мнению Ивана Белозерцева, малая численность населения не должна становиться препятствием для проведения данной работы.

«Нужно находить решение, субсидировать [ремонт дорог]. Другого варианта у нас нет», — отметил он.