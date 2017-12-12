EN
17:07:24 Вторник, 12 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги

Юные жители Пензенской области вновь смогут задать вопрос губернатору

09:02 | 12.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Акция «Задай вопрос губернатору. Дети», в рамках которой любой юный житель Пензенской области сможет спросить о чем-либо главу региона Ивана Белозерцева, объявлена во второй раз.

Юные жители Пензенской области вновь смогут задать вопрос губернатору. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ответы на вопросы получит каждый, а авторам самых интересных из них губернатор ответит лично в ходе встречи в преддверии Нового года.

Читайте также

Пензенский губернатор ответил на вопросы детей

Иван Белозерцев отметил, что акция, которая впервые была проведена в 2016 году, стала интересным опытом и для него, и для детей.

«Большинство ребят высказали желание и в будущем продолжить общение в таком формате. Я поддерживаю это предложение, для меня важно знать, о чем думает новое поколение, какие у них есть идеи, что их волнует», — пояснил он.

Направить вопрос можно на электронную почту: vopros058@bk.ru или позвонив по телефону: +7 (8412) 59-53-18 с 9.00 до 18.00 по будням. Обязательно нужно указать фамилию, имя и контактные данные для связи.

Прием вопросов продлится до 22 декабря, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Температура в отключенных из-за аварии объектах сохраняется в норме — мэрия Пензы Житель Земетчино попался с тушей застреленного лося в машине
Онкодиспансер Пензы закупил новое оборудование для диагностики рака желудка и кишечника Жители Пензы смогут получить заказы с AliExpress в двух офисах «Ростелекома»
Вынесен приговор уроженцу Пензы, на глазах которого сгорело тело убитого пенсионера Руководители ГК «Дамате» встретились со студентами крупнейшего вуза Пензы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver