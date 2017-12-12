Юные жители Пензенской области вновь смогут задать вопрос губернатору Общество

Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Акция «Задай вопрос губернатору. Дети», в рамках которой любой юный житель Пензенской области сможет спросить о чем-либо главу региона Ивана Белозерцева, объявлена во второй раз.

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Ответы на вопросы получит каждый, а авторам самых интересных из них губернатор ответит лично в ходе встречи в преддверии Нового года.

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Иван Белозерцев отметил, что акция, которая впервые была проведена в 2016 году, стала интересным опытом и для него, и для детей.

«Большинство ребят высказали желание и в будущем продолжить общение в таком формате. Я поддерживаю это предложение, для меня важно знать, о чем думает новое поколение, какие у них есть идеи, что их волнует», — пояснил он.

Направить вопрос можно на электронную почту: vopros058@bk.ru или позвонив по телефону: +7 (8412) 59-53-18 с 9.00 до 18.00 по будням. Обязательно нужно указать фамилию, имя и контактные данные для связи.

Прием вопросов продлится до 22 декабря, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.