В Пензе подведут итоги волонтерской деятельности за 2017 год Общество

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Итоги волонтерской деятельности за 2017 год будут подведены в ходе торжественного мероприятия в пензенском доме молодежи в пятницу, 15 декабря.

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В рамках мероприятия пройдет панельная дискуссия на тему «Перспективы развития волонтерского движения в Пензенской области», в ходе которой планируется обсудить планы работы на 2018 год, объявленный в России Годом добровольца.

Лучшие волонтеры будут награждены за вклад в развитие движения благодарственными письмами.

В мероприятии примут участие представители органов власти и органов местного самоуправления, образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, руководители волонтерских центров вузов и общественных организаций.

В частности, на подведении итогов будут представлены движения «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики», поисковый отряд «Лиза Алерт», организации «ЭКА», «Благо Дарю», «Рука помощи бездомным животным». Будут присутствовать члены реготделения Русского географического общества, ОМОД, детских и молодежных объединений Бессоновского и Никольского районов.

Мероприятие начнется в 15.00, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.