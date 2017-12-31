Мэр Пензы оценил готовность мест массовых гуляний к встрече Нового года Общество

Пенза, 31 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил готовность мест массовых гуляний к встрече Нового года рано утром в воскресенье, 31 декабря.

Фото: Penza-gorod.ru

Первым пунктом его визита стала площадь имени В.И. Ленина, на которой установлена главная городская елка.

Также здесь находятся дом Деда Мороза, сцена и экран для трансляции новогодних поздравлений.

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Как отметил Виктор Кувайцев, приняты необходимые меры для обеспечения безопасности людей в период проведения праздничных мероприятий.

«Установлены бетонные блоки, ограничивающие проезд на территорию. Утверждена временная схема организации дорожного движения, исключающая парковку и движение транспорта на необходимых участках. Сотрудники правоохранительных органов осуществляют дежурство. Все службы готовы, чтобы праздники прошли без происшествий», — подытожил он.

Мэр поставил задачу по поддержанию чистоты и порядка на площади.

После этого он посетил Юбилейную площадь, а также Привокзальную, сообщает пресс-служба администрации города.