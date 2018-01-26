Пресс-секретарь пензенского «Бездомного полка» выступит в Госдуме по проблеме дольщиков Общество

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Заместитель главного редактора пензенской газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, выполняющий функции пресс-секретаря так называемого «Бездомного полка», прибыл в Москву для участия в заседании круглого стола по проблеме обманутых дольщиков, который состоится в Госдуме России в пятницу, 26 января.

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«Сегодня будут выступать дольщики из разных регионов. От Пензы с докладом о ситуации с компаниям «Пензастрой» и «Декор-Трейд» выступаю я», — сообщил ИА «PenzaNews» Евгений Малышев.

Он добавил, что намерен рассказать об основных проблемах, с которыми столкнулись люди, вложившие деньги в новое жилье, но так и не получившие обещанных квартир, а также обозначить их требования.

По словам собеседника агентства, в настоящее время он находится в администрации президента России, ожидая очереди для сдачи обращения по ситуации с пензенскими дольщиками.

«Объем — 58 листов. Это вместе с приложениями», — уточнил Евгений Малышев.