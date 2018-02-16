В Пензе прокуратура взяла на контроль ситуацию с «кровавой» рекой у мясокомбината Общество

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области взяла на контроль ситуацию с загрязнением реки Пензятки вблизи мясокомбината, в результате которого вода оказалась окрашена в красный цвет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«В связи с обнаружением в реке отходов производства управление Росприроднадзора по Пензенской области провело рейдовое мероприятие, в ходе которого произведен отбор проб», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время проводятся необходимые исследования.

Накануне в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором видно, что небольшая река, протекающая в черте Пензы приобрела кровавый цвет. Автор ролика предположил, что это связано с деятельностью мясокомбината, расположенного поблизости.