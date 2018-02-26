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Границы Пензы планируется уточнить в 2018 году

11:49 | 26.02.2018 | Общество

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Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Границы города Пензы планируется уточнить в текущем году для последующего внесения необходимых изменений в региональный закон от 2 ноября 2004 года «О границах муниципальных образований Пензенской области».

Границы Пензы планируется уточнить в 2018 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заказчиком соответствующих работ выступило управление градостроительства и архитектуры администрации Пензы.

Исполнитель будет определен по результатам открытого конкурса, объявленного на портале госзакупок.

Прием заявок будет осуществляться до 15 марта, а рассмотреть их планируется 20-го числа.

Выполнить работы необходимо до 15 ноября 2018 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 700 тыс. рублей. Источником финансирования работ является бюджет города.

Как отмечается в техническом задании, протяженность границ муниципального образования ориентировочно составляет 110,7 км.
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