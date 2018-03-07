Росгвардия отработала действия при ЧС на пензенских избирательных участках Общество

Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области отработали алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на избирательных участках в день выборов президента России 18 марта.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

В частности, они протестировали охранное оборудование и проверили исправность работы кнопок тревожной сигнализации.

Так, в ходе учений поступил сигнал о ЧС на одном из избирательных участков, после чего дежурный централизованной охраны направил группу задержания к месту происшествия. Прибыв по адресу, сотрудники вневедомственной охраны проверили территорию и сообщили дежурному, что тревога была учебной.

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В свою очередь инженер отдела организации внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности ОВО управления Росгвардии по Пензенской области майор полиции Сергей Акимов довел до сотрудников избирательного участка алгоритм действий при проникновении посторонних граждан на территорию охраняемого объекта.

«По итогам проверок на период проведения выборов скорректирована расстановка нарядов. Группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии будут осуществлять объезды мест голосования граждан, расположенных на маршрутах патрулирования в целях недопущения совершения противоправных деяний», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что также во взаимодействии с частными охранными предприятиями выработаны алгоритмы действий при возникновении ЧС, а также механизмы оповещения и организации взаимодействия с правоохранительными органами.