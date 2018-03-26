Компенсацию в 200 тыс. рублей получит житель Пензы, ставший инвалидом после ДТП Общество

Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Компенсация морального вреда, которую получит житель Пензы, ставший инвалидом II группы в результате ДТП, составит 200 тыс. рублей.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда города, водитель сбил пешехода 5 августа 2017 года, когда поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке.

«В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. По последствиям перенесенных травм ему была установлена II группа инвалидности, степень утраты трудоспособности составила 70%», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведенного по факту ДТП расследования не удалось установить объективно, шел ли пешеход по переходу, а также в каком направлении и с какой скоростью он следовал, потому что следов оказалось недостаточно, свидетели отсутствовали, а пострадавший не запомнил обстоятельств, в связи с чем в возбуждении уголовного дела было отказано.

«Поскольку водитель в добровольном порядке выплатил пострадавшему 15 тыс. рублей, к взысканию с него в счет компенсации морального вреда присуждено 185 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу. В настоящее время не истек срок для апелляционного обжалования», — пояснил представитель суда.