Мэр Пензы обеспокоен объемом воды, который планируется сбросить через «Сурский гидроузел» Общество

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обеспокоен большим объемом воды, который планируется сбросить через плотину ФГБУ «Сурский гидроузел», так как это может привести к локальным подтоплениям.

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«Мы знаем, где в первую очередь могут произойти подтопления», — отметил он, выступая с докладом об итогах деятельности за 2017 год в ходе 43-й очередной сессии гордумы в пятницу, 30 марта.

Мэр добавил, что в местах, которые затапливало в прежние годы, размещены лодки на случай чрезвычайной ситуации.

Говоря о воде, скапливающейся на улицах Пензы в результате таяния снега, Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что о прилегающих территориях должны заботиться хозяйствующие субъекты — например, бороться с лужами вблизи магазинов должно руководство торговых организаций.

Вместе с тем он подчеркнул, что водооткачивающая техника, имеющаяся в распоряжении города, готова к работе.