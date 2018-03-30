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Мэр Пензы обеспокоен объемом воды, который планируется сбросить через «Сурский гидроузел»

11:46 | 30.03.2018 | Общество

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Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обеспокоен большим объемом воды, который планируется сбросить через плотину ФГБУ «Сурский гидроузел», так как это может привести к локальным подтоплениям.

Мэр Пензы обеспокоен объемом воды, который планируется сбросить через «Сурский гидроузел». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы знаем, где в первую очередь могут произойти подтопления», — отметил он, выступая с докладом об итогах деятельности за 2017 год в ходе 43-й очередной сессии гордумы в пятницу, 30 марта.

Мэр добавил, что в местах, которые затапливало в прежние годы, размещены лодки на случай чрезвычайной ситуации.

Говоря о воде, скапливающейся на улицах Пензы в результате таяния снега, Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что о прилегающих территориях должны заботиться хозяйствующие субъекты — например, бороться с лужами вблизи магазинов должно руководство торговых организаций.

Вместе с тем он подчеркнул, что водооткачивающая техника, имеющаяся в распоряжении города, готова к работе.
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