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В пензенских ТЦ закрывают пожарные выходы после ухода проверяющих

12:23 | 09.04.2018 | Общество

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Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Персонал некоторых торговых центров, расположенных в Пензенской области, открывает эвакуационные выходы только во время визита проверяющих, после чего их вновь запирают на ключ. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону Сергей Козлов.

В пензенских ТЦ закрывают пожарные выходы после ухода проверяющих

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Накануне провели проверки в ТЦ «Слава», «Форпост» села Засечного Пензенского района. Эвакуационные пожарные выходы были приведены в удовлетворительное противопожарное состояние. При посещении нашим сотрудником этих центров по заданию прокуратуры спустя какое-то время мы видим, что эвакуационные пути заставили товаром, запасные выходы из здания закрыли на замки, завалили товаром и завесили баннером планы», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 9 апреля.

Сергей Козлов подчеркнул, что такая ситуация недопустима, поскольку организованные после трагического пожара в Кемерово проверки призваны навести порядок на объектах с массовым пребыванием людей.
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