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Иван Белозерцев рассказал, чем может быть интересен отдых в Пензе для жителей Сочи

10:50 | 20.04.2018 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Жители Сочи, предпочитающие отдыхать в России, могут провести свой отпуск с пользой и интересом в Пензе, сделав акцент на знакомстве с местными достопримечательностями. Такое мнение высказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе встречи с делегацией из города-курорта в облправительстве в пятницу, 20 апреля.

Иван Белозерцев рассказал, чем может быть интересен отдых в Пензе для жителей Сочи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, туристам будет любопытно посетить картинную галерею имени К.А. Савицкого, уникальный музей одной картины, а также учреждения культуры за пределами Пензы, например, никольский музей стекла и хрусталя.

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«Мы восстанавливаем музей Белинского, приступаем в этом году», — добавил глава региона.

Иван Белозерцев также предположил, что жителям Сочи может быть интересно побывать в Пензе в 20-градусный мороз и покататься на лыжах.

«Есть такая возможность, чтобы пензяки приехали в Сочи, […] но и будем приглашать сочинцев», — сказал губернатор.

Он отметил, что в летний период вряд ли стоит ждать наплыва туристов, так как их основная масса предпочитает отдых на Черноморском побережье, однако осенью и зимой, по мнению Ивана Белозерцева, нет никаких препятствий для посещения Пензы.

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