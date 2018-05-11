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Пензенские взрывотехники уничтожили снаряд советских времен, найденный в Саловке

09:54 | 11.05.2018 | Общество

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Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Взрывотехники ОМОНа уничтожили 85-миллиметровый осколочный снаряд советского времени, обнаруженный в селе Саловка Пензенского района Пензенской области.

Пензенские взрывотехники уничтожили снаряд советских времен, найденный в Саловке

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по региону, нашедший боеприпас местный житель сообщил о нем в дежурную часть, после чего на место незамедлительно выехали специалисты.

«Сотрудники Росгвардии обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними 85-миллиметровый осколочный снаряд советского производства с частично разрушенным головным взрывателем, который представлял опасность для жизни и здоровья граждан. Инженерами было принято решение об уничтожении боеприпаса», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что на специально оборудованном автомобиле в сопровождении сотрудников ГИБДД бойцы Росгвардии вывезли снаряд на полигон, где поместили его в специально вырытую траншею в песчаном карьере.

«На опасный предмет был установлен накладной заряд из тротиловых шашек, после чего специалисты с безопасного расстояния провели подрыв. В завершение они осмотрели место взрыва на предмет обнаружения возможных невзорвавшихся частей», — добавили в управлении.

По завершении подрывных мероприятий взрывотехники ОМОНа Росгвардии отметили, что уничтожение снаряда прошло успешно.

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