«Саратовские авиалинии» планируют летать из Пензы в Симферополь как минимум до 31 мая Общество

Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Компания «Саратовские авиалинии» планирует выполнять полеты из Пензы в Симферополь как минимум с 21 по 31 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

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«По их заявлениям, будут [осуществлять рейсы до 31 мая]. […] Дальше никакой информации нет», — сказал собеседник агентства.

Юрий Осколков уточнил, что первый в 2018 году рейс из Пензы в Симферополь назначен на 11.30.

Он рекомендовал всем, кто уже купил билеты на даты после 31 мая, не сдавать их до 22 мая, когда, как ожидается, станет известно решение о сертификате эксплуатанта компании.

«Сегодня в Росавиации решаются вопросы. Там повторно собрались [ответственные лица]», — пояснил директор пензенского аэропорта.

Изначально предполагалось, что «Саратовские авиалинии» начнут летать из Пензы в Симферополь с 21 мая, в Сочи — с 3 июня, в Анапу — с 9-го числа, однако на прошлой неделе компания объявила об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля.

Вскоре после этого на сайте «Саратовских авиалиний» появилось новое сообщение о том, что авиаперевозчик намерен продолжить свою работу.

Деятельность авиакомпании оказалась в центре пристального внимания контролирующих органов после трагедии в Подмосковье, где 11 февраля 2018 года в результате крушения самолета Ан-148 погиб 71 человек.