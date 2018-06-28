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Алексей Шумилин вышел на пенсию

13:23 | 28.06.2018 | Общество

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Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. Кандидат социологических наук, доцент кафедры «Социология и управление персоналом» пензенского госуниверситета, председатель совета ветеранов работников образования Алексей Шумилин, прошедший трудовой путь от учителя физики до заведующего областным отделом народного образования, вышел на заслуженный отдых.

Алексей Шумилин вышел на пенсию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По этому случаю в ПГУ состоялось торжественное мероприятие. За многолетний добросовестный труд педагога поблагодарил ректор вуза Александр Гуляков и коллеги.

Министр образования Пензенской области Александр Воронков отметил, что рад опыту совместной работы с Алексеем Шумилиным.

«Вы возглавляли систему образования в сложные годы, когда менялись общественно-политические устои, когда массово строились детские сады и школы. Поэтому Ваша деятельность ассоциируется с расцветом и ростом системы образования. Вы стали замечательным педагогом для многих поколений учителей», — цитирует Александра Воронкова пресс-служба министерства.

Шумилин Алексей Павлович начал работу в системе образования Пензы в 1960 году.

В 1978 году назначен заместителем заведующего городского отдела народного образования.

В июле 1982 года возглавил гороно, в 1985-м — стал заведующим облоно. В разные годы работал заместителем начальника управления образования и науки, советником губернатора Пензенской области.

В период руководства Алексея Шумилина открывались классы углубленного изучения предметов, налаживалось взаимодействие с вузами, в учебно-воспитательный процесс и практику управления школой активно внедрялись передовые научные разработки. Наблюдался активный приток молодых специалистов.

Награжден почетными грамотами партийных и советских органов, благодарностью губернатора Пензенской области, медалью «Ветеран труда».

Имеет звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации».

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