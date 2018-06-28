Алексей Шумилин вышел на пенсию Общество

Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. Кандидат социологических наук, доцент кафедры «Социология и управление персоналом» пензенского госуниверситета, председатель совета ветеранов работников образования Алексей Шумилин, прошедший трудовой путь от учителя физики до заведующего областным отделом народного образования, вышел на заслуженный отдых.

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По этому случаю в ПГУ состоялось торжественное мероприятие. За многолетний добросовестный труд педагога поблагодарил ректор вуза Александр Гуляков и коллеги.

Министр образования Пензенской области Александр Воронков отметил, что рад опыту совместной работы с Алексеем Шумилиным.

«Вы возглавляли систему образования в сложные годы, когда менялись общественно-политические устои, когда массово строились детские сады и школы. Поэтому Ваша деятельность ассоциируется с расцветом и ростом системы образования. Вы стали замечательным педагогом для многих поколений учителей», — цитирует Александра Воронкова пресс-служба министерства.

Шумилин Алексей Павлович начал работу в системе образования Пензы в 1960 году.

В 1978 году назначен заместителем заведующего городского отдела народного образования.

В июле 1982 года возглавил гороно, в 1985-м — стал заведующим облоно. В разные годы работал заместителем начальника управления образования и науки, советником губернатора Пензенской области.

В период руководства Алексея Шумилина открывались классы углубленного изучения предметов, налаживалось взаимодействие с вузами, в учебно-воспитательный процесс и практику управления школой активно внедрялись передовые научные разработки. Наблюдался активный приток молодых специалистов.

Награжден почетными грамотами партийных и советских органов, благодарностью губернатора Пензенской области, медалью «Ветеран труда».

Имеет звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации».