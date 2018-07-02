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Летевший из Москвы в Пензу самолет едва не столкнулся с другим судном — СМИ

11:34 | 02.07.2018 | Общество

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Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. Система предупреждения об опасном сближении с воздушным судном, летевшим из Внуково в аэропорт Жуковский, сработала в самолете, который выполнял рейс из Шереметьево в Пензу. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Летевший из Москвы в Пензу самолет едва не столкнулся с другим судном — СМИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным федерального СМИ, это произошло в минувшее воскресенье, 1 июля.

Вместе с тем директор пензенского аэропорта Юрий Осколков сообщил ИА «PenzaNews», что не располагает информацией о данном инциденте.

Кроме того, он напомнил, что аэропорт Шереметьево не используется для выполнения рейсов до Пензы.

«У нас в Шереметьево воздушные суда не летают, только во Внуково и Домодедово», — уточнил он.

Отвечая на вопрос о том, чем может быть вызвано появление подобной информации в федеральном СМИ, Юрий Осколков сказал, что об этом лучше спросить журналистов телеканала.

«Это на их совести», — отметил директор пензенского аэропорта.

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