Летевший из Москвы в Пензу самолет едва не столкнулся с другим судном — СМИ Общество

Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. Система предупреждения об опасном сближении с воздушным судном, летевшим из Внуково в аэропорт Жуковский, сработала в самолете, который выполнял рейс из Шереметьево в Пензу. Об этом сообщает телеканал « РЕН ТВ ».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным федерального СМИ, это произошло в минувшее воскресенье, 1 июля.

Вместе с тем директор пензенского аэропорта Юрий Осколков сообщил ИА «PenzaNews», что не располагает информацией о данном инциденте.

Кроме того, он напомнил, что аэропорт Шереметьево не используется для выполнения рейсов до Пензы.

«У нас в Шереметьево воздушные суда не летают, только во Внуково и Домодедово», — уточнил он.

Отвечая на вопрос о том, чем может быть вызвано появление подобной информации в федеральном СМИ, Юрий Осколков сказал, что об этом лучше спросить журналистов телеканала.

«Это на их совести», — отметил директор пензенского аэропорта.