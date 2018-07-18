Пропавший в Пензе пенсионер найден в Бессоновском районе Общество

Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. 65-летний Николай Потапов, который 6 июля ушел из дома в районе монумента воинской и трудовой славы пензенцев, чтобы выгулять собаку породы шарпей, найден в Бессоновском районе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, после пропажи мужчины в полицию обратились его родственники, на поиски был ориентирован весь личный состав и общественность.

«В результате слаженной работы пенсионер был обнаружен около одного из прудов района. По его словам, на протяжении всего времени он находился на дачных массивах Бессоновского района, где питался ягодами и овощами», — отметили в ведомстве.

В управлении уточнили, что сначала мужчину доставили в отдел полиции, после чего передали родственникам.