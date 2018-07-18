EN
09:21:38 Среда, 18 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пропавший в Пензе пенсионер найден в Бессоновском районе

09:08 | 18.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. 65-летний Николай Потапов, который 6 июля ушел из дома в районе монумента воинской и трудовой славы пензенцев, чтобы выгулять собаку породы шарпей, найден в Бессоновском районе.

Пропавший в Пензе пенсионер найден в Бессоновском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, после пропажи мужчины в полицию обратились его родственники, на поиски был ориентирован весь личный состав и общественность.

«В результате слаженной работы пенсионер был обнаружен около одного из прудов района. По его словам, на протяжении всего времени он находился на дачных массивах Бессоновского района, где питался ягодами и овощами», — отметили в ведомстве.

В управлении уточнили, что сначала мужчину доставили в отдел полиции, после чего передали родственникам.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области для детей провели единый «День без опасности» Мэр Пензы поручил начать ремонт фасадов на «красных линиях» до конца июля
Жителей Сосновоборска ждет плановое отключение газа Тяжелоатлет из Белинского осужден за контрабанду запрещенного вещества
В Сердобске оштрафованы должница и ее защитник, мешавшие приставам В Пензенской области выявлено около 5 тыс. км бесхозяйных сетей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама