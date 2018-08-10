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В Пензе открыта обновленная галерея почета строителей

12:39 | 10.08.2018 | Общество

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Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Обновленная галерея почета строителей торжественно открыта в Пензе в преддверии профессионального праздника, который будет отмечаться в предстоящее воскресенье, 12 августа.

В Пензе открыта обновленная галерея почета строителей

Фото: Pnzreg.ru

На нее занесены 12 предприятий, в числе которых МУП «Пензгорстройзаказчик», компании «Ревьера», «Пензенское управление строительства», «Энерго-Холдинг», «Термодом» и другие.

Также галерею почета пополнили имена и фотографии 20 работников строительной сферы.

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Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что в период 2015–2017 годов отрасль испытывала значительные трудности, однако пензенские предприятия не сдались.

«Как бы сложно нам ни было, представители пензенских строительных компаний продолжали работать, даже в ущерб себе, понимая, что придет время, когда спрос на жилье снова вырастет», — отметил глава региона.

Он добавил, что в текущем году наблюдается рост объемов ипотечного кредитования.

Как сообщает пресс-служба облправительства Иван Белозерцев поблагодарил работников строительной отрасли и ветеранов за вклад в развитие региона и вручил им свидетельства о занесении в галерею почета Пензенской области.

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