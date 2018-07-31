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В Пензе наблюдается снижение объемов строительства жилья — мэр

13:18 | 31.07.2018 | Экономика

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Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Снижение объемов строительства жилья наблюдается в Пензе по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе наблюдается снижение объемов строительства жилья — мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас пока трудно спланировать, когда будут сдаваться многоквартирные дома. Это вызывает озабоченность у губернатора [Ивана Белозерцева]», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации во вторник, 31 июля.

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Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам оценить ситуацию в сфере строительства.

«Мы должны проанализировать еще раз свои резервы, обратить особое внимание на ввод строй индивидуальной застройки, которой в городе немало», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

Согласно данным Пензастата, в I полугодии 2018 года за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 241 тыс. 917 кв. метров жилья, что составляет лишь 84,7% к уровню января–июня 2017-го.

При этом на индивидуальное жилищное строительство приходится более 62% — 150 тыс. 421 кв. метр. Это на 4% больше, чем за I полугодие прошлого года.

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