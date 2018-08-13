В Пензенской области почти 600 человек потеряют работу в ближайшие два месяца Общество

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Увольнение 584 человек предполагается произвести в Пензенской области в августе и сентябре 2018 года. Такие данные размещены на интерактивном портале службы занятости населения региона.

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Согласно представленным сведениям, работу потеряют, в частности, 39 сотрудников ООО «Пензенский завод крупногабаритного оборудования», 34 — АО «Пензенский завод нестандартного оборудования», 32 — ОАО «Пензхиммаш» и 30 — ОАО «Пензастрой».

Кроме того, запланировано увольнение 23 работников Пензенского отделения Сбербанка и 14 сотрудников МУП «Арцис».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным службы занятости населения Пензенской области, за первые семь месяцев 2018 года в связи с ликвидацией компаний или сокращением численности персонала был уволен 981 человек из 337 организаций.

По состоянию на 1 августа, в режиме неполного рабочего времени трудились 510 человек.