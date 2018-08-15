EN
13:44:12 Среда, 15 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские приставы вернулись с «Вахты памяти» из Карелии

08:26 | 15.08.2018 | Общество

Печать

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Поисковый отряд управления ФССП России по Пензенской области вернулся с «Вахты памяти», которая была посвящена 74-й годовщине освобождения Карелии от немецко-финских захватчиков.

Пензенские приставы вернулись с «Вахты памяти» из Карелии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В течение 10 дней в Олонецком районе республики работали более 170 поисковиков из 33 территориальных органов ведомства.

Они подняли на поверхность останки 56 бойцов, которые остались на местах рубежей обороны третьей морской бригады, седьмого мотоциклетного полка, 459-го стрелкового полка и третьей дивизии народного ополчения.

Перезахоронение останков было проведено со всеми почестями 9 августа.

На церемонии закрытия «Вахты памяти» поисковикам вручили медали и благодарственные письма, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
Карантин на площадках ООО «ПензаМолИнвест» отменен, но вывоз яйца и птицы пока запрещен Жители Пензенской области за шесть месяцев сдали 43 единицы оружия
Пензенская область 8 сентября присоединится к всероссийскому субботнику В Лунинском районе двое молодых людей получили условные сроки за продажу марихуаны
В Пензе сотрудник колонии задержан по подозрению во взяточничестве Надежда Петрунина из Заречного вступила в борьбу за звание учителя года в России
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама