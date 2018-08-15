Пензенские приставы вернулись с «Вахты памяти» из Карелии Общество

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Поисковый отряд управления ФССП России по Пензенской области вернулся с «Вахты памяти», которая была посвящена 74-й годовщине освобождения Карелии от немецко-финских захватчиков.

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В течение 10 дней в Олонецком районе республики работали более 170 поисковиков из 33 территориальных органов ведомства.

Они подняли на поверхность останки 56 бойцов, которые остались на местах рубежей обороны третьей морской бригады, седьмого мотоциклетного полка, 459-го стрелкового полка и третьей дивизии народного ополчения.

Перезахоронение останков было проведено со всеми почестями 9 августа.

На церемонии закрытия «Вахты памяти» поисковикам вручили медали и благодарственные письма, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Пензенской области.