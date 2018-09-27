Житель Пензы погасил долги по кредитам на 1,3 млн. рублей после разъяснений пристава Общество

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Житель Пензы полностью погасил долги по кредитным платежам на сумму более 1 млн. 300 тыс. рублей, после того как пристав разъяснил ему негативные последствия, которые наступят в случае отказа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России Яна Загребельная.

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«После получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства с предупреждением о пятидневном сроке для добровольного исполнения требований он явился в отдел судебных приставов. В ходе личного приема пристав-исполнитель разъяснил ему, что исполнительский сбор за несвоевременное погашение задолженности составит 7% от суммы, подлежащей взысканию, а также к нему будут применены арест транспорта, обращение взыскания на расчетные счета в банках и запрет выезда из страны», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, мужчина оплатил всю сумму задолженности на месте со словами: «Долг платежом красен».

«Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», — уточнила Яна Загребельная.