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Житель Пензы погасил долги по кредитам на 1,3 млн. рублей после разъяснений пристава

09:21 | 27.09.2018 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Житель Пензы полностью погасил долги по кредитным платежам на сумму более 1 млн. 300 тыс. рублей, после того как пристав разъяснил ему негативные последствия, которые наступят в случае отказа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России Яна Загребельная.

Житель Пензы погасил долги по кредитам на 1,3 млн. рублей после разъяснений пристава. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«После получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства с предупреждением о пятидневном сроке для добровольного исполнения требований он явился в отдел судебных приставов. В ходе личного приема пристав-исполнитель разъяснил ему, что исполнительский сбор за несвоевременное погашение задолженности составит 7% от суммы, подлежащей взысканию, а также к нему будут применены арест транспорта, обращение взыскания на расчетные счета в банках и запрет выезда из страны», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, мужчина оплатил всю сумму задолженности на месте со словами: «Долг платежом красен».

«Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», — уточнила Яна Загребельная.

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