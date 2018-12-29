Администрация Никольска заключила с подрядчиком соглашение, снижающее неустойку в 8 раз Общество

Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области добилась признания недействительным соглашения между администрацией Никольска и ООО «Стройинжениринг», где был в восемь раз занижен размер неустойки за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по муниципальному контракту на ремонт автомобильных дорог.

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«В ходе прокурорской проверки установлено, что в связи с просрочкой исполнения подрядчиком обязательств по контракту в период с 16 июня по 21 сентября 2017 года стороны заключили соглашение, которым определили размер подлежащих уплате санкций в сумме 180 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в то же время при расчете неустойки в соответствии с условиями муниципального контракта и положениями законодательства ее размер должен был составить более 1,4 млн. рублей.

Светлана Артамонова уточнила, что прокуратура обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с исковым заявлением о признании недействительным соглашения между администрацией Никольска и ООО «Стройинжениринг».

«Признавая заявленные прокурором требования обоснованными, суд указал, что действующее законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не предусматривает возможности уменьшения законной неустойки по заранее заключенному соглашению сторон», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что решение Арбитражного суда Пензенской области оставлено без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.