В Пензе предприниматель оштрафован за нарушения в кальянной у монастыря
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Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей назначено индивидуальному предпринимателю за нарушения, выявленные в кальянной «Your House», действующей на улице Кирова в Пензе.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребназдора по Пензенской области, они были зафиксированы в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной 6 февраля.
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Было установлено, что система вытяжной вентиляции в заведении оборудована с нарушениями — шахта выступала в виде технического отверстия в стене пристроя к жилому дому №18 на уровне окон квартир на первом этаже.
Кроме того, в квартире дома было зарегистрировано превышение допустимого уровня шума, исходящего от музыкальной аппаратуры, находящейся в кальянной.
В итоге Ленинский районный суд Пензы признал предпринимателя нарушившим ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».
В ходе заседания он признал свою вину и пояснил, что на данный момент все нарушения устранены.