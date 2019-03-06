EN
17:40:40 Среда, 6 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе предприниматель оштрафован за нарушения в кальянной у монастыря

12:08 | 06.03.2019 | Общество

Печать

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей назначено индивидуальному предпринимателю за нарушения, выявленные в кальянной «Your House», действующей на улице Кирова в Пензе.

В Пензе предприниматель оштрафован за нарушения в кальянной у монастыря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребназдора по Пензенской области, они были зафиксированы в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной 6 февраля.

Читайте также

В Пензе выявлены нарушения в кальянной вблизи монастыря

Было установлено, что система вытяжной вентиляции в заведении оборудована с нарушениями — шахта выступала в виде технического отверстия в стене пристроя к жилому дому №18 на уровне окон квартир на первом этаже.

Кроме того, в квартире дома было зарегистрировано превышение допустимого уровня шума, исходящего от музыкальной аппаратуры, находящейся в кальянной.

В итоге Ленинский районный суд Пензы признал предпринимателя нарушившим ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».

В ходе заседания он признал свою вину и пояснил, что на данный момент все нарушения устранены.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе следователи проверят информацию о детях, оставленных на улице без верхней одежды В Пензе поддержали федеральный законопроект о доплатах неработающим пенсионерам
Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке стиральной машинки В центре Пензы 7–10 марта будут действовать ограничения для транспорта
В Пензе травмированная раздвижными дверьми покупательница отсудила 260 тыс. рублей В Пензе 10 марта пройдет первенство по лыжным гонкам
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама