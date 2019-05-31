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Мэр Пензы призвал подрядчиков соблюдать культуру дорожных работ

08:07 | 31.05.2019 | Общество

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Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал соблюдать культуру производства работ подрядчиков, ремонтирующих дороги, в ходе выезда на улицу Суворова, где идет фрезерование старого покрытия и демонтаж бордюров.

Мэр Пензы призвал подрядчиков соблюдать культуру дорожных работ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мэр обратил внимание, что подрядная организация, выполняя данные работы, оставляет остатки асфальтовой крошки вдоль бордюров и на осевой линии.

«Придерживаясь технологии, необходимо соблюдать и культуру производства работ. После фрезеровки вторичные строительные материалы нужно сразу убирать пылесосом, иначе крошка будет распространятся дальше. Не надо ждать, когда пойдет дождь, и она забьет ливневки», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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