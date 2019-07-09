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В пензенских колониях за полтора года обустроено 35 пандусов

08:53 | 09.07.2019 | Общество

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Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. 35 пандусов обустроено в учреждениях уголовно-исполнительной системы Пензенской области за счет собственных средств за последние 1,5 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по региону.

В пензенских колониях за полтора года обустроено 35 пандусов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что входными пандусами и поручнями оснащены различные объекты исправительных колоний, причем все мероприятия проводились в рамках «Дорожной карты ФСИН России».

«В учреждениях уголовно-исполнительной системы региона отбывают наказание 187 инвалидов», — отметили в управлении.

В УФСИН добавили, что соблюдение прав осужденных с ограниченными возможностями, создание беспрепятственной среды является приоритетным направлением в деятельности региональных подразделений.

«В исправительных колониях особое внимание уделяется и медицинскому обеспечению людей с ограниченными возможностями, другим вопросам, связанным с организацией их быта», — пояснили в пресс-службе ведомства.

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