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В Пензенской области семьям с детьми за полгода выплачено более 240 млн. рублей

09:54 | 01.08.2019 | Общество

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Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Пособия на общую сумму более 242 млн. рублей выплачены за счет средств федерального бюджета семьям с детьми, проживающим в Пензенской области, в период с января по июнь 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

В Пензенской области семьям с детьми за полгода выплачено более 240 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что получателям направлены пособия по уходу за детьми в возрасте до 1,5 лет, выплачиваемые при рождении ребенка, а также беременным женам военнослужащих, проходящих службу по призыву.

«Многофункциональные центры и органы социальной защиты населения по месту жительства принимают комплекты правоустанавливающих документов для назначения пособий на детей», — пояснили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что данные меры социальной поддержки предоставляются в соответствии с федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

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