Пассажиров из Пензы намерены привлечь в международный аэропорт Саратова Общество

Саратов, 20 августа 2019. PenzaNews. Привлечение пассажиров из близлежащих российских регионов, в том числе Пензенской, Волгоградской областей и Мордовии, а также Казахстана, является одним из приоритетных направлений при развитии нового саратовского международного аэропорта «Гагарин». Об этом заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

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«Стоит задача вернуть саратовских пассажиров сюда, а также привлечь жителей соседних территорий — Пенза, Мордовия, Уральск, северная часть Волгоградской области. Тогда мы выйдем на задачу в 1 млн. пассажиров в год», — сказал он в ходе торжественного мероприятия, посвященного началу работы аэропорта «Гагарин» в регулярном режиме и вылету первого международного рейса.

Глава региона добавил, что с открытием нового аэропорта появились все предпосылки для предоставления авиауслуг высокого качества.

«Это большой рывок в развитии Саратовской области, рост инвестиционной привлекательности», — цитирует Валерия Радаева пресс-служба регионального правительства.

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Согласно данным Росавиации, новый аэропортовый комплекс в районе села Сабуровка — в 20 км севернее Саратова — построен на основе государственно-частного партнерства. Проект реализован в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)».

Госзаказчиком выступило Федеральное агентство воздушного транспорта, заказчиком-застройщиком — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». АО «СарАэро-Инвест» (входит в холдинг «Аэропорты регионов») обеспечило строительство пассажирского терминала и административно-производственных зданий.

Объем бюджетных инвестиций составил 7,22 млрд. рублей, внебюджетных — более 8 млрд. рублей.

За счет средств федерального бюджета построены: новый аэродром, взлетно-посадочная полоса, перрон и ряд других объектов. С привлечением финансов частного инвестора возведен новый аэровокзальный комплекс внутренних и международных воздушных линий с необходимыми административными, технологическими и производственными зданиями и сооружениями.

Пропускная способность терминала составляет 1 млн. пассажиров в год, 570 пассажиров в час. Предусмотрено три телескопических трапа, 13 стоек регистрации.

18 августа аэропорт «Гагарин» принял первый тестовый пассажирский рейс из Москвы. На самолете Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» в Саратов прибыли более 100 гостей, в числе которых были спикер Госдумы России Вячеслав Володин, руководитель Росавиации Александр Нерадько, заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

20 августа в новом аэропорту начали обслуживание регулярных авиарейсов. В этот день из него планируется выполнить восемь рейсов: семь — в Москву, а также один международный — в Анталью.