01:49:46 Пятница, 13 февраля
В Пензе более 40 бойцов студотрядов приняли участие в донорской акции

17:02 | 12.02.2026 | Медицина

Пенза, 12 февраля 2026. PenzaNews. Более 40 бойцов студенческих отрядов приняли участие в донорской акции, прошедшей на базе многофункционального молодежного центра Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

В Пензе более 40 бойцов студотрядов приняли участие в донорской акции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Заготовлено около 20 литров цельной донорской крови, которая будет разделена на компоненты, обследована и передана в лечебные учреждения», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что донорская акция традиционно проводится в преддверии Дня российских студенческих отрядов (РСО).

«РСО на протяжении многих лет активно развивают культуру донорства среди молодежи: организуют донорские акции и просветительские встречи. Благодаря системной работе движения донорство стало не разовой акцией, а устойчивой традицией в студенческой среде. В 2025 году бойцы пензенских студотрядов сдали более 60 литров цельной донорской крови», — подчеркивается в сообщении.


