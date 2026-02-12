16:48:59 Четверг, 12 февраля
В пензенских «Тарханах» 20 февраля начнет работу выставка «Под небом места много всем»

16:06 | 12.02.2026 | Культура

Пенза, 12 февраля 2026. PenzaNews. Выставка «Под небом места много всем», организованная в преддверии Дня защитника Отечества, начнет работу в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в предстоящую пятницу, 20 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона.

В пензенских «Тарханах» 20 февраля начнет работу выставка «Под небом места много всем». Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В основе концепции выставки — один из эпизодов военной биографии М.Ю. Лермонтова, битва на речке Валерик (состоялась 11 июля 1840 года). Сражение стало одним из самых кровопролитных из тех, в которых Михаилу Лермонтову довелось принять участие. Ему поэт посвятил стихотворение «Валерик», созданное им по горячим следам и впечатлениям. В стихотворении-послании гениальный поэт в лирической форме обращается к любимой женщине Варваре Лопухиной, соединяя рассказ о своих чувствах и приобретенном опыте с фактическим изложением событий битвы и эмоций, связанных с этим. Выставка позволит посмотреть на текст стихотворения глазами автора, представит два разных мира, наполнением одного из которых станет образ Варвары Лопухиной в обстановке светской жизни, а другого — сам автор в реалиях полевого лагеря», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в день открытия можно будет посетить выставку бесплатно.


