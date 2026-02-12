В Пензе полиция выдала разрешения на временное проживание в России гражданам из Португалии и Латвии Общество

Пенза, 12 февраля 2026. PenzaNews. Управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области в кратчайшие сроки оказало содействие в оформлении разрешений на временное проживание в Российской Федерации для гражданки Португалии Баптишты Душ Сантуш Сорайи Филипы и гражданина Латвии Плокстса Вадимса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Фото: 58.мвд.рф

Из него следует, что гражданка Португалии приняла решение о переезде в Пензенскую область после знакомства с уроженцем региона во время совместной благотворительной деятельности в Дании, а гражданин Латвии признался, что всегда чувствовал себя русским по духу.

«Сотрудники миграционной службы оказали всестороннюю поддержку в оформлении документов, оперативно консультируя и помогая иностранцам на каждом этапе. Теперь для них Пензенская область — это не просто место жительства, а новый дом, где они смогут реализовать свои планы и построить счастливое будущее», — отмечается в пресс-релизе.