Отделение СФР по Пензенской области проиндексировало размер маткапитала на 5,6% Общество

Пенза, 13 февраля 2026. PenzaNews. Отделение СФР по Пензенской области проиндексировало с 1 февраля размер материнского капитала на 5,6% для всех семей в регионе, которые не использовали сертификат или распорядились им частично. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СФР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Размер материнского капитала на первого ребенка теперь составляет 728 тыс. 921,9 рубля, а на второго, если на первого семья материнский капитал еще не получала, — 963 тыс. 243,17 рубля», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что семьи, которые уже оформили маткапитал на первого ребенка, при рождении второго получат доплату в размере 234 тыс. 321,27 рубля.

«Кроме того, родители, сохранившие часть суммы материнского капитала, тоже получат увеличение фактического остатка. Например, если после всех распоряжений у семьи осталось 100 тыс. рублей, именно эта сумма и увеличена в феврале на 5,6% до 105 тыс. 600 рублей», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что с момента запуска программы в 2007 году в Пензенской области было выдано 114 тыс. 51 сертификат на материнский капитал.