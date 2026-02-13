15:35:13 Пятница, 13 февраля
Маршрут тематического поезда «Самоцветы Приволжья» пройдет через Пензенскую область

14:10 | 13.02.2026 | Общество

Пенза, 13 февраля 2026. PenzaNews. Тематический поезд «Самоцветы Приволжья», который впервые отправится в рейс из Уфы 27 марта, проедет по территории шести субъектов ПФО, в том числе Пензенской области, и сделает финальную остановку в Москве. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Куйбышевской железной дороги.

Маршрут тематического поезда «Самоцветы Приволжья» пройдет через Пензенскую область. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

В нем отмечается, что железнодорожный тур будет организован в формате проекта «Вагон знаний».

«Поезд объединит в путешествии ребят из Самары, Тольятти, Пензы, а также Оренбургской, Ульяновской областей и Республики Мордовия. Каждый из этих регионов, подобно редкому драгоценному камню, обладает своей историей, уникальными традициями и культурой. Для юных пассажиров это путешествие станет возможностью в живом общении почувствовать масштаб и многогранность нашей страны. Тематический состав превратит время в пути в непрерывный этнофестиваль. Каждый вагон поезда станет площадкой для интеграции культур, где «юные послы дружбы» смогут обмениваться знаниями», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в Москве школьников ждет насыщенная экскурсионная программа.


Актуальное

