15:34:59 Пятница, 13 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе обсудили развитие научно-популярного и промышленного туризма

12:00 | 13.02.2026 | Общество

Печать

Пенза, 13 февраля 2026. PenzaNews. Развитие научно-популярного и промышленного туризма стало главной темой круглого стола, прошедшего в новом корпусе пензенского государственного краеведческого музея.

В Пензе обсудили развитие научно-популярного и промышленного туризма

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Участниками мероприятия, состоявшегося в минувший четверг, 12 февраля, стали представители профильных министерств, промышленных предприятий, образовательных организаций и туроператоров, а также экскурсоводы.

«Промышленный и производственный туризм — это один из инструментов привлечения молодежи на наши предприятия. Это не только профориентация, но и эффективная реклама производств», — отметил министр экономического развития и промышленности Пензенской области Роман Трялин, обращаясь к присутствующим.

В свою очередь замглавы Минкультуры региона Ильдар Мавлюдов напомнил, что развитие промышленного и научно-популярного туризма курируют сразу три ведомства, что позволяет выстроить системную и многопрофильную работу.

В продолжение мероприятия начальник отдела развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Пензенской области Алексей Никитин сообщил, что в регионе разработаны экскурсии на производственные площадки.

«Посетителями могут стать не только школьники и студенты, но и жители, и гости региона. Это повышает имидж рабочих профессий. Молодежь видит автоматизированные линии, достойные условия труда и социальные гарантии. Сейчас в проекте участвуют около 40 предприятий, а экскурсии посетили уже более 10 тыс. человек», — сказал он.

По словам начальника отдела развития туризма и индустрии гостеприимства Минкультуры региона Федора Русинова, 18 объектов Пензенской области включены в федеральный реестр научно-популярного туризма, восемь из них сформировали региональный маршрут; объекты предлагают 72 экскурсионные программы, в прошлом году их посетили 54 тыс. 850 человек.

Другие участники круглого стола также поделились актуальной информацией по обозначенной теме.

Экскурсоводы и представители туроператоров предложили запустить региональный проект «Дневник будущей профессии» по аналогии с «Культурным дневником школьника». Инициатива направлена на системное знакомство детей с профессиями, в том числе в промышленной сфере, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.


Читайте также
В Пензенской области в выходные пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения С улиц Пензы за ночь вывезено более 7,5 тыс. кубометров снега
Знакомство в интернете обернулось для жителя Кузнецка потерей около 600 тыс. рублей В Пензе росгвардейцы задержали пьяного посетителя ночного бара, который прожег углями от кальяна диван и стол
В ДТП на трассе в Пензенской области пострадала женщина-водитель Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил женщину в Белинском районе
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама