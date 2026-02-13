В Пензе обсудили развитие научно-популярного и промышленного туризма Общество

Пенза, 13 февраля 2026. PenzaNews. Развитие научно-популярного и промышленного туризма стало главной темой круглого стола, прошедшего в новом корпусе пензенского государственного краеведческого музея.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Участниками мероприятия, состоявшегося в минувший четверг, 12 февраля, стали представители профильных министерств, промышленных предприятий, образовательных организаций и туроператоров, а также экскурсоводы.

«Промышленный и производственный туризм — это один из инструментов привлечения молодежи на наши предприятия. Это не только профориентация, но и эффективная реклама производств», — отметил министр экономического развития и промышленности Пензенской области Роман Трялин, обращаясь к присутствующим.

В свою очередь замглавы Минкультуры региона Ильдар Мавлюдов напомнил, что развитие промышленного и научно-популярного туризма курируют сразу три ведомства, что позволяет выстроить системную и многопрофильную работу.

В продолжение мероприятия начальник отдела развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Пензенской области Алексей Никитин сообщил, что в регионе разработаны экскурсии на производственные площадки.

«Посетителями могут стать не только школьники и студенты, но и жители, и гости региона. Это повышает имидж рабочих профессий. Молодежь видит автоматизированные линии, достойные условия труда и социальные гарантии. Сейчас в проекте участвуют около 40 предприятий, а экскурсии посетили уже более 10 тыс. человек», — сказал он.

По словам начальника отдела развития туризма и индустрии гостеприимства Минкультуры региона Федора Русинова, 18 объектов Пензенской области включены в федеральный реестр научно-популярного туризма, восемь из них сформировали региональный маршрут; объекты предлагают 72 экскурсионные программы, в прошлом году их посетили 54 тыс. 850 человек.

Другие участники круглого стола также поделились актуальной информацией по обозначенной теме.

Экскурсоводы и представители туроператоров предложили запустить региональный проект «Дневник будущей профессии» по аналогии с «Культурным дневником школьника». Инициатива направлена на системное знакомство детей с профессиями, в том числе в промышленной сфере, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.