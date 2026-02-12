Судья пензенского облсуда Любовь Усанова вышла в почетную отставку Общество

Пенза, 12 февраля 2026. PenzaNews. Судья Пензенского областного суда Любовь Усанова вышла в почетную отставку.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Председатель облсуда Виктор Трифонов в присутствии коллектива поздравил ее с новым этапом жизни.

«Спасибо Вам за профессионализм, за человечность, за умение видеть за бумагами, за сухой фабулой официальных документов людей, их чаяния, желания, стремления, обиды, боль. Все это вы пропускали через себя, и так должен поступать каждый судья», — сказал он.

В свою очередь председатель совета судей Пензенской области Вячеслав Судариков вручил Любови Усановой благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд в судебной системе, большой вклад в укрепление и совершенствование правосудия.

Много теплых слов прозвучало в ее адрес от коллег.

«Я никогда не пожалела, что выбрала профессию юриста, и желаю всем так любить свою профессию, как люблю ее я», — сказала Любовь Усанова в ответном слове.

Усанова Любовь Васильевна родилась в селе Старая Селя Никольского района Пензенской области в 1964 году.

В 1982 году началась ее трудовая деятельность. Она работала старшим инспектором кузнецкого горсобеса, инспектором никольского райсобеса, заведующей канцелярией прокуратуры Никольского района, была стажером прокуратуры.

С 1989 года после окончания Куйбышевского государственного университета по специальности «Правоведение» исполняла обязанности народного судьи Никольского районного народного суда, работала секретарем комиссии по делам несовершеннолетних никольского райисполкома, адвокатом областной коллегии адвокатов.

В 1995 году была назначена судьей Никольского районного суда.

Указом президента РФ №338 от 13 июля 2016 года была назначена судьей Пензенского областного суда.

Решением квалификационной коллегии судей Пензенской области от 19 декабря 2025 года №15/13 полномочия судьи Любови Усановой прекращены с 12 февраля 2026 года в связи с уходом в отставку.

Награждена медалью «За безупречную службу», почетной грамотой судебного департамента при Верховном суде РФ, медалью «150 лет судебной реформы в России», знаком отличия «За усердие» II степени, удостоена звания «Почетный работник судебной системы».