Мэр Сердобска Марина Ермакова подала в отставку на фоне скандала с выдачей жилищных сертификатов Политика

Пенза, 13 февраля 2026. PenzaNews. Глава администрации Сердобска Пензенской области Марина Ермакова подала в отставку на фоне скандала с выдачей жилищных сертификатов семьям с миграционной историей.

Фото: Gorod-serdobsk.ru

«Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным», — цитирует ТАСС сообщение Марины Ермаковой в Telegram-канале.

По ее словам, после своей публикации в Telegram-канале о выдаче жилищных сертификатов она стала получать «тысячи комментариев», в том числе с угрозами и оскорблениями.

«Я буду защищать себя от клеветы с помощью прокуратуры, следственных органов и суда», — написала Марина Ермакова.

12 февраля стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о возможных нарушениях при выдаче в городе Сердобске двух жилищных сертификатов семьям с миграционной историей.

По данным информационного центра СКР, в интернете сообщается о несогласии общественности с предоставлением администрацией сертификатов семьям мигрантов.

«Несмотря на то, что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, принято решение в пользу семей с миграционной историей. Граждане усматривают коррупционную составляющую», — говорится в сообщении.

По данному факту в следственном управлении СКР по Пензенской области организована процессуальная проверка.