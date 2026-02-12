В Пензе два человека осуждены за организацию незаконной миграции Криминал

Пенза, 12 февраля 2026. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы признал иностранного гражданина 1976 года рождения и жителя Пензенской области 1976 года рождения виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Установлено, что осужденные, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Пензенской области путем изготовления уведомлений об осуществлении последними трудовой деятельности и последующего их предоставления в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения указанных документов иностранцам были продлены сроки пребывания в Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что суд назначил иностранцу и жителю Пензенской области наказания в виде 5 лет в колонии общего режима и 5 лет лишения свободы условно с ограничением свободы сроком на 3 года соответственно.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.