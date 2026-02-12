Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о возможных нарушениях при выдаче жилищных сертификатов в Сердобске Общество

Пенза, 12 февраля 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о возможных нарушениях при выдаче в городе Сердобске Пензенской области двух жилищных сертификатов семьям с миграционной историей.

«В сети интернет сообщается о несогласии общественности с предоставлением администрацией двух жилищных сертификатов семьям мигрантов в городе Сердобске Пензенской области. Несмотря на то, что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, принято решение в пользу семей с миграционной историей. Граждане усматривают коррупционную составляющую», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР в четверг, 12 февраля.

В нем добавляется, что в следственном управлении СКР по Пензенской области организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.