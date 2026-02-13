После скандала с выдачей жилищных сертификатов в Сердобске возбуждено уголовное дело о халатности Криминал

Пенза, 13 февраля 2026. PenzaNews. Следственные органы СКР по Пензенской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», по факту выдачи должностными лицами администрации города Сердобска и министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области жилищных сертификатов семьям с миграционной историей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета России.

«По версии следствия, в феврале 2026 года в администрации города Сердобска незаконно выданы сертификаты двум многодетным семьям, члены которых ранее являлись иностранными гражданами и впоследствии получили гражданство Российской Федерации», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц при выдаче сертификатов для улучшения жилищных условий, а также детально проверены документы, на основании которых приняты решения.

«Кроме того, следователями будут проверены возможные факты нарушения прав иных семей, которые также являлись претендентами на получение сертификатов, однако их не получили», — подчеркивается в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.