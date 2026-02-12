16:48:52 Четверг, 12 февраля
В Пензе бывший директор организации осужден за невыплату зарплаты

14:15 | 12.02.2026 | Криминал

Пенза, 12 февраля 2026. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей назначено в Пензе бывшему директору организации, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В Пензе бывший директор организации осужден за невыплату зарплаты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В суде установлено, что осужденный, занимая должность директора организации, в нарушение требований законодательства в период с октября 2023 года по март 2025 года не выплачивал работникам заработную плату. При этом подсудимый имел достаточные средства для выплаты денежных средств. Перед четырьмя работниками компании образовалась задолженность в размере более 1,3 млн. рублей, которая была погашена только в рамках процедуры банкротства конкурсным управляющим организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что приговор не вступил в законную силу.


