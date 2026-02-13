20:54:18 Пятница, 13 февраля
Олег Мельниченко поручил главам муниципальных образований Пензенской области готовиться к пожароопасному сезону

17:13 | 13.02.2026 | Общество

Пенза, 13 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил главам муниципальных образований региона готовиться к пожароопасному сезону.

Фото: Pnzreg.ru

«На сегодняшнем заседании КЧС [комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций] поручил главам всех муниципальных образований региона готовиться к пожароопасному сезону. По прогнозам синоптиков, в этом году он начнется в середине марта – начале апреля», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 13 февраля.

Олег Мельниченко напомнил, что в 2025 году удалось на четверть снизить число природных пожаров и не допустить крупных возгораний.

«Статистика показывает, что чаще всего огонь переходит в леса из полей и населенных пунктов. Как только сойдет снег и позволит погода, нужно провести опашку, создав противопожарные полосы на границе с лесными массивами», — подчеркнул губернатор.

Он нацелил подчиненных организовать разъяснительную работу с членами садоводческих товариществ, с руководством сельхозпредприятий, с индивидуальными предпринимателями и главами КФХ.

«Аграрии, допускающие пал сухой травы, могут не рассчитывать на получение мер господдержки», — заявил Олег Мельниченко.

По словам губернатора, он поручил подготовить нормативный акт, в котором будут обозначены все необходимые требования противопожарной безопасности.

«Также напомнил всем руководителям городов и районов, что впереди у нас очень тревожные выходные, а значит отдых отменяется. Метеорологи обещают температурные качели и ледяной дождь. Поэтому первоочередная задача — убрать с улиц снежное месиво, пока оно не превратилось в ледяные торосы. Жду от глав муниципалитетов грамотной организации работы, четкого выполнения задач и видимых результатов», — написал глава региона.


